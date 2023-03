Man heeft honderden wormen in lichaam na eten sushi

Zijn liefde voor sushi heeft een Chinese man bijna het leven gekost. Na het eten van sashimi, bleek zijn lichaam van binnen bezaaid met lintwormen.De man meldde zich bij zijn arts met klachten over buikpijn en een jeukende huid. Uit scans bleek dat honderden wormen zich in zijn lichaam hadden genesteld na het eten van sashimi; het lievelingsgerecht van de man, dat meestal uit rauwe vis en schelpdieren bestaat.Artsen vermoeden dat er op de rauwe vis die de man had gegeten eitjes of larven van lintwormen zaten, meldt de Daily Mail.De man is behandeld in het ziekenhuis om van de honderden wormen in zijn benen, buik en armen af te komen.Gelukkig voor de Chinees waren artsen er op tijd bij. Zodra de infectie via de bloedbaan in de hersenen terecht komt, wordt de aandoening levensbedreigend.