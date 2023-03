Schoorsteenveger uit benarde situatie gered

GROESBEEK - Een schoorsteenveger is maandag tijdens zijn werk behoorlijk in de problemen gekomen. De man moest, terwijl hij op een ladder stond, een afgebroken schoorsteen tegen zien te houden. De brandweer wist hem met een hoogwerker uit zijn benarde situatie te redden.Het incident gebeurde aan de Nijmeegsebaan in Heilig Landstichting. De man was daar bezig met zijn werk, toen de schoorsteen om onduidelijke redenen afbrak.De schoorsteenveger heeft toen om hulp geroepen, waarna de bewoonster de hulpdiensten heeft gebeld.Het liep dus allemaal goed af. Als de man zou hebben losgelaten zou de schoorsteen zijn omgevallen. En hijzelf ook, want zijn ladder stond er strak tegenaan. Het is niet bekend hoe lang de man de schoorsteen tegen heeft weten te houden.Nadat de man was gered, viel de schoorsteen alsnog gedeeltelijk naar beneden. Daarbij liep een brandweerman een lichte verwonding op.