Krijg jij te veel saus op je curryworst? Bel meteen de politie

Krijg je de komende dagen overdreven veel saus op de portie curryworst die je in de Duitse grensstreek hebt besteld, dan is het misschien slim om de politie te bellen. Hoezo? Die currysaus zou wel eens afkomstig kunnen zijn van diefstal, waarschuwt de politie.



In de nacht van zondag op maandag ging een breedgeschouderde man er met twee grote emmers currysaus vandoor in het Duitse Gescher. Een getuige zag rond 3.20 uur de man naar buiten komen uit het magazijn van een slagerij in die plaats. De vermoedelijke dief zette de emmers curry in een pickup-truck en reed ermee weg.



De politie roept enigszins gekscherend consumenten op alert te zijn als ze erg scheutig bediend worden met saus op hun curryworst. ,,Dat vriendelijke extraatje uit de keuken kan weleens uit diefstal gefinancierd zijn", laat een politiewoordvoerder weten.

Reacties

02-03-2023 16:46:24 vaughn

Senior lid

WMRindex: 344

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Was de breedgeschouderde man misschien Adam Curry?

02-03-2023 18:15:06 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.056

OTindex: 18.852

S



De politie kent de mentaliteit van dieven niet goed . Dat een heler goedkoop aan de curry is gekomen betekent helemaal niet dat de klanten extra royaal bediend worden. Integendeel, oneerlijke mensen streven naar winstmaximalisatie en zullen hun klanten eerder kleinere dan grotere porties curry bij hun worstje geven. Quote: De politie roept enigszins gekscherend consumenten op alert te zijn als ze erg scheutig bediend worden met saus op hun curryworst.De politie kent de mentaliteit van dieven niet goed. Dat een heler goedkoop aan de curry is gekomen betekent helemaal niet dat de klanten extra royaal bediend worden. Integendeel, oneerlijke mensen streven naar winstmaximalisatie en zullen hun klanten eerder kleinere dan grotere porties curry bij hun worstje geven.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: