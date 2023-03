Gepensioneerde weigert wegzakkend huis te verlaten

Een 82-jarige man wiens huis langzaam in zee afbrokkelt, weigert te verhuizen. Het huis staat op een klif en dreigt naar beneden te denderen nadat de waterleidingen sprongen.



Het huis op de klif van George Gardiner kampt al twee jaar met een lek in de leidingen en heeft sindsdien een reeks grote scheuren ontwikkeld. De tuin en oprit van zijn huis in Luccombe op het Isle of Wight zijn als gevolg van de schade al anderhalve meter gezakt.



George heeft alternatieve huisvesting aangeboden gekregen, maar zegt dat hij nergens heen gaat. Een kapitein verlaat zijn schip niet zeggen ze dan.



Hij woont al 22 jaar in het huis en het heeft een speciale plaats in zijn hart – het was vroeger een theesalon dat hij runde met zijn overleden vrouw.



George lijkt er zorgeloos mee om te gaan. Tegen de BBC vertelde hij: «Ik vraag me wel af wat er met mij gaat gebeuren, maar het is gewoon één van die dingen des levens nietwaar? Gelukkig heb ik een hek waar ik aan kan hangen als het zo ver komt.»

Reacties

02-03-2023 10:34:43 Emmo

Dit proces is bekend en is, aan beide zijden van het Engels Kanaal en op ander plaatsen, al honderden jaren aan de gang.

Volgens de laatste bericht zou dit nu opeens aan de klimaatverandering liggen.

02-03-2023 10:42:25 venzje

Op Hier een kort filmpje van de situatie.Op deze still is het hoogteverschil na de laatste landverschuiving goed te zien: hij moet met een ladder naar zijn huis, want de rest van de omgeving is al verder verzakt.

02-03-2023 13:14:37 BatFish

@Emmo : Net als met klimaatverandering - het is al honderden jaren aan de gang - sinds de ijstijd. Het gaat alleen de laatste decennia veel sneller.

02-03-2023 13:20:48 Emmo

Alleen wordt dat in de MSM, zoals dat tegenwoordig heet, naar mijn mening niet of tenminste onvoldoende naar voren gebracht. En dat heeft tot gevolg dat hele volksstammen denken dat het einde der tijden nabij is.

Als je de rapporten en dergelijke goed leest, merk je dat er nog zoveel onzeker is dat daar geen zinnige uitspraak over gedaan kan worden. Óók bij klimaat-adepten als bij het KNMI. @BatFish : Klopt. Hoewel over dat "veel" te discussiëren valt.Alleen wordt dat in de MSM, zoals dat tegenwoordig heet, naar mijn mening niet of tenminste onvoldoende naar voren gebracht. En dat heeft tot gevolg dat hele volksstammen denken dat het einde der tijden nabij is.Als je de rapporten en dergelijke goed leest, merk je dat er nog zoveel onzeker is dat daar geen zinnige uitspraak over gedaan kan worden. Óók bij klimaat-adepten als bij het KNMI.

