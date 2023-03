Op mountainbike dwars door kroeg en het gemeentehuis

AALTEN - Op de mountainbike in het donker dwars door het gemeentehuis, het café en een evenementenhal. Honderden deelnemers aan de Night Ride in Aalten kwamen vrijdagavond langs bijzondere plekken."We gaan door een loonbedrijf, maar ook door de molen van Bredevoort", zegt John Theissen van de organiserende vereniging Fietsgroep 't Muurtje. "Ze rijden ook nog dwars door het gemeentehuis, café Schiller en evenementencentrum De Hofnar."Het is voor de tweede keer dat Fietsgroep 't Muurtje deze tocht organiseerde. Er was een parcours uitgezet van 35 kilometer in de omgeving van Aalten. "We hebben dit bedacht in coronatijd", zegt Theissen. "Toen gingen we met een klein groepje fietsen in het donker. Nu dachten we: waarom organiseren we dit niet voor een ander. En met resultaat."Ondanks de regenachtige omstandigheden deden er zeshonderd deelnemers mee aan de Night Ride. "Het is echt puur voor de fun en het gaat niet om de snelheid", aldus Theissen. "Mensen hebben allemaal een lach op hun gezicht, er is veel publiek langs de route, dat is echt geweldig."De Night Ride moet volgens de fietsgroep een vaste traditie in het jaar gaan worden in Aalten. "De kalender van de veldtoertochten zit gewoon helemaal vol", zegt Theissen. "Wil je wat doen, dan moet je voor gekkigheid gaan. Dan is dit mooi in februari als er geen veldtoertochten meer zijn."