Een kopje koffie in ruil voor een foto

DOESBURG - Eerder deed hij het al met kaas, maar nu met koffie. Ruud Smit uit Doesburg fotografeert met behulp van het goudbruine goedje, en dat levert verrassende resultaten op.Vanuit zijn huisje, tevens atelier en donkere kamer, loopt Ruud met zijn spullen in een boodschappentrolley naar de plaatselijke koffiebar Granos. Voor een kopje koffie, maar vooral voor een beetje droge koffie die hij mee mag nemen naar zijn doka, oftewel zijn donkere kamer.Want voor zijn nieuwste project gebruikt hij dat spul. De fotograaf legt uit: "De koffie los ik op samen met nog wat andere goedjes zoals vitamine C en soda. En daarmee kan ik dus de fotorolletjes ontwikkelen en daarna de foto's afdrukken".Het is niet voor het eerst dat Ruud met levensmiddelen werkt. "Nee, eerder al heb ik hetzelfde gedaan met kaas, of in ieder geval met een stofje uit kaas en dat werkt echt. Los van het feit dat ik graag experimenteer doe ik dit ook nog voor een andere reden. In de fotografie wordt zoveel gebruik gemaakt van giftige stoffen. Als ik dat kan veranderen dan doe ik dat graag", aldus de fotograaf.Bij de koffiebar in Doesburg zijn eigenaren Josette en Peter Boon wel lichtelijk verbaasd. Peter: "Ja die vraag hebben we nog nooit gehad, eigenlijk. Wel verrassend hoor dat je met koffie ook foto's kunt maken, daar werken we graag aan mee". Ruud doet als dank voor de koffie een passend voorstel: "Als ik nou eens een foto van jullie maak in de koffiebar, dan ga ik die maken met jullie eigen koffie".Weer terug in zijn eigen werkruimte gaat de fotograaf meteen aan de slag met het mengen van het mengsel. Het hele proces van analoge fotografie, zeg maar op de ouderwetse manier foto's maken en afdrukken, is een tijdrovende bezigheid. En het koffiemengsel maken is een precisiewerkje.Na twee dagen is het gelukt en brengt Ruud het resultaat naar Peter en Josette in de koffiebar. Die zijn verguld met het resultaat. "Deze foto krijgt een ereplekje in onze zaak, zeker weten!"