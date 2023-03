Kat Vos overleeft avontuur op wel heel bijzondere plek

WAGENINGEN - Een diervriendelijke held, dat mogen we een oplettende automobilist in Wageningen gerust noemen. De man zag vanachter het stuur een kat op een wel héél vreemde plek. De kat - genaamd Vos - kan het avontuur gelukkig navertellen.De bestuurder reed vanuit Rhenen naar Wageningen toen hij achter de grille van een andere auto iets zag wat tot zijn stomme verbazing op een kat leek, schrijft de Dierenambulance Nederrijn.De man aarzelde niet, keerde zijn voertuig om, haalde de andere auto in hield de bestuurder daarvan staande.En inderdaad, onder de grille van de andere auto zat een rode kat in een nogal merkwaardige positie. Blijkbaar zat het beestje daar al de hele rit vanuit Ede. De oplettende automobilist is werkzaam als automonteur, en dus kon hij de grille demonteren en de kat bevrijden.Gewaarschuwde medewerkers van de dierenambulance scanden de chip van de kat. Zij waarschuwden de eigenaar, die vervolgens hals over kop naar Wageningen kwam om Vos weer in de armen te sluiten.