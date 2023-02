Zeldzaam Noorderlicht zichtbaar op verschillende plekken in het land

Op verschillende plekken in het land was zondagavond een bijzonder natuurverschijnsel te zien: het noorderlicht. Dat meldt RTV Noord. Beelden op Twitter laten een rode en groene gloed zien in de lucht.Twitteraars uit onder meer Genemuiden (Overijssel), Nijkerk (Gelderland), Dokkum (Friesland), Franeker (Friesland), Lauwersoog (Groningen) en het Waddengebied legden het bijzondere weerverschijnsel vast.Het noorderlicht, ofwel poollicht, ontstaat doordat geladen deeltjes van de zon met enorme snelheden van honderden kilometers per seconde botsen met stikstof- en zuurstofdeeltjes hoog in onze atmosfeer, zo tussen de 100 en 300 km hoogte.Door deze botsingen krijgen de deeltjes in onze atmosfeer een verhoogd energieniveau. Om van dit verhoogde energieniveau af te komen, zenden de deeltjes energie uit in de vorm van licht: het noorderlicht. In Nederland wordt jaarlijks gemiddeld op ongeveer zeven dagen poollicht waargenomen.