Iraanse leerlingen vergiftigd om meisjesscholen te laten sluiten

In de Iraanse stad Qom zijn de afgelopen maanden honderden leerlingen vergiftigd met de bedoeling meisjesscholen te dwingen de deuren te sluiten. Dat heeft de Iraanse gezondheidsdienst vandaag bekendgemaakt.



Op verschillende scholen in Qom werden meisjes sinds eind november ziek. Lokale media schreven eerder al over honderden meisjes die vergiftigd waren en klachten kregen aan hun luchtwegen. Een aantal van hen moest worden opgenomen in het ziekenhuis.



Op 14 februari zouden sommige ouders van deze kinderen actie hebben gevoerd, schrijft het officiƫle Iraanse persbureau Irna, om opheldering te krijgen over de situatie. De regering beloofde daarna te onderzoeken wat de oorzaak was van de vele vergiftigingen.



De plaatsvervangend minister van Volksgezondheid heeft nu toegegeven dat er sprake was van kwade opzet. "Het is vast komen te staan dat bepaalde figuren willen dat scholen worden gesloten, vooral scholen voor meisjes."



Hij gaf ook gelijk aan dat er nog geen verdachten zijn aangehouden. De meisjes zouden volgens het onderzoek een chemische stof 'van niet-militaire aard' hebben binnengekregen.

Wat zijn er toch zieke geesten in de wereld.

