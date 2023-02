Beer ontsnapt twee keer in maand tijd uit verblijf Amerikaanse dierentuin

Een beer in een dierentuin in het Amerikaanse Saint Louis lijkt wat te zijn uitgekeken op zijn verblijf aldaar. Het dier genaamd Ben wist afgelopen week voor de tweede keer in korte tijd los te breken, schrijft CNN.Lang kon Ben niet van de vrijheid proeven, weet de nieuwszender. Terwijl gasten en bezoekers van de dierentuin zich in gebouwen in het park verschansten, werd de beer binnen een uur weer gevangen.Eerder deze maand ging het imposante dier ook al aan de wandel. Toen wist hij het gaas van zijn buitenverblijf te slopen. Sindsdien is er een poging gedaan zijn buitenverblijf ontsnap-bestendig te maken. Maar niet helemaal met het gewenste resultaat, zo lijkt nu.Saint Louis Zoo gaat opnieuw bekijken hoe de avontuurlijk beer in zijn verblijf gehouden kan worden.Ben is een Andesbeer, die in Nederland ook wel brilbeer wordt genoemd. Hij leeft in het Andesgebergte en kan ongeveer 1.80 meter lang worden.