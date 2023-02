Dierenbeul stopt gans in prullenbak in Zoetermeer: 'Onmogelijk dat ze daar zelf in is gekomen'

De dierenambulance in Zoetermeer heeft zaterdagmiddag een gans uit een prullenbak moeten bevrijden. Volgens de dierenambulance is het dier er door mensen in gestopt. "Het is onmogelijk dat ze daar zelf in is gekomen", vertellen ze tegen Hart van Nederland.Een man trof de gans in de prullenbak aan nadat hij er door een andere voorbijganger op was gewezen nadat diens hond was aangeslagen bij de prullenbak. Dat was gisteren ook al gebeurd, maar toen had de andere passant er verder geen acht op geslagen."Het dier zat half in een vuilniszak en was zichtbaar gewond aan zijn rug", vertelt een medewerker van de dierenambulance. Hoe lang het beestje in de prullenbak heeft gezeten, is onbekend. De dierenambulance vermoedt dat de gans minimaal een dag tussen het vuilnis lag.De gans is meegenomen naar een vogelasiel. Naar verwachting zal het diertje weer goed herstellen. De dierenambulance heeft een melding van het incident gemaakt bij de politie.