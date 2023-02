Broek van je collega omlaag trekken? Ontslag op staande voet

De broek van je vrouwelijke collega naar beneden trekken zodat die in haar blote kont komt te staan? Dat is reden voor ontslag op staande voet. Een werknemer van VDL Nedcar kan dan ook op zoek naar een andere baan. Hij stelde dat het om een slechte grap ging en dat er vaker ruwe grappen gemaakt werden op de productieafdeling. Maar die argumenten worden door de rechter van tafel geveegd.



De man werkte sinds februari 2018 als productiemedewerker bij VDL Nedcar. Op 7 september 2022 ging de man tijdens werktijd en tijdens het productieproces achter een vrouwelijke collega staan en trok hij haar korte broek naar beneden getrokken waardoor zij met blote billen op de werkvloer kwam te staan, in bijzijn van collega’s.



Een dag later bood hij tijdens een gesprek met zijn leidinggevende excuses aan en zei hij dat het een slechte grap was en er geen aanleiding was voor zijn actie.



Het was reden voor VDL Nedcar om hem op staande voet te ontslaan, iets wat de man aanvocht bij de rechter. Zijn verweer: de vrouw zou het niet erg hebben gevonden, en op de werkvloer zou een eigen cultuur met eigen normen en waarden heersen.



Om de sfeer op de werkvloer erin te houden, worden vaak ruwere grappen worden gemaakt tussen collega’s onderling en leidinggevenden, zo stelde de man die ook beweerde dat de chefs er vaak aan meededen. Zo zou een medewerkster de broek van een mannelijke collega al eens omlaag hebben getrokken en zou een leidinggevende hem eens in zijn kruis hebben gegrepen.



Volgens de rechter is er geen bewijs voor deze 'eigen norm', maar zelfs al was dat er dan deed het er nog niet toe in deze zaak. De nu ontslagen man stelde namelijk ook dat hij deze incidenten nooit aan het bedrijf had gemeld. "De conclusie – de leiding grijpt niet in en dus is het toegestaan – snijdt geen hout als de leidinggevenden van niets weten", aldus de rechter.



Ook wees de rechter op het bedrijfsreglement waarin staat dat pesten en seksuele intimidatie verboden zijn. Bovendien had de man een bedrijfstraining gevolgd waarbij ook omgangsvormen aan de orde kwamen. Daarnaast herinneren borden in de productiehal met teksten en afbeeldingen aan de gewenste normen en omgangsvormen.



Er is ook geen bewijs dat de vrouw de actie leuk zou vinden, zoals de man stelt. Volgens het bedrijf had ze juist gehuild en schaamde ze zich. Dat de vrouw er niet meer werkte, is geen reden om de werknemer met losse handjes niet te ontslaan.



De man, die 3000 euro bruto per maand verdiende, kan fluiten naar de geëiste vergoedingen van in totaal 88.000 euro en moet de kosten van de rechtszaak betalen.

Reacties

27-02-2023 14:10:45 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 3.994

OTindex: 64

Hoe dom kan je toch zijn

27-02-2023 14:20:19 Ronin

Senior lid

WMRindex: 188

OTindex: 1

"werkvloer zou een eigen cultuur met eigen normen en waarden heersen" Kan heel goed, maar dan wel gelieerd aan normale fatsoen normen. Dat laatste is hem blijkbaar ontschoten met als gevolg, een pijnlijke les.

27-02-2023 14:43:48 Emmo

Stamgast



WMRindex: 60.402

OTindex: 28.164

Quote:

Om de sfeer op de werkvloer erin te houden, worden vaak ruwere grappen worden gemaakt tussen collega’s onderling en leidinggevenden Dat komt inderdaad wel voor, en als leidinggevenden daarvan op de hoogte zijn zullen ze dat natuurlijk nóóit toegeven.

Quote:

Ook wees de rechter op het bedrijfsreglement waarin staat dat pesten en seksuele intimidatie verboden zijn. Bovendien had de man een bedrijfstraining gevolgd waarbij ook omgangsvormen aan de orde kwamen. Alsof iemand zich daar ook maar iets van aantrekt.



Neemt niet weg dat iemand de broek van de kont trekken, of het nu een man of een vrouw betreft, niet echt fatsoenlijk te noemen is. Dat komt inderdaad wel voor, en als leidinggevenden daarvan op de hoogte zijn zullen ze dat natuurlijk nóóit toegeven.Alsof iemand zich daar ook maar iets van aantrekt.Neemt niet weg dat iemand de broek van de kont trekken, of het nu een man of een vrouw betreft, niet echt fatsoenlijk te noemen is.

27-02-2023 14:48:13 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.044

OTindex: 18.846

S Ik draag nooit een broek, zelfs geen onderbroek onder mijn pausjurk.

27-02-2023 17:06:36 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.133

OTindex: 4.683

Een grapje is leuk. Dit zijn geen grappen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: