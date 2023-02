Tiener spendeert wekenlang op zee na verstoppertje in scheepscontainer

Een tiener uit Bangladesh is terug thuis na een onfortuinlijke reis in een scheepscontainer. De 16-jarige was in januari tijdens een spelletje verstoppertje met vrienden niet meer op tijd uit een scheepscontainer kunnen ontsnappen, waarna het schip vanuit de havenstad Chittagong koers zetten naar Maleisië.



Na enkele dagen op zee werd de tiener ernstig verzwakt aangetroffen. Bij aankomst in Maleisië werd hij dan ook naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging.



Dinsdagnacht kon de onfortuinlijke tiener zijn ouders en broers en zussen opnieuw in de armen sluiten op de luchthaven van Dhaka. Op zijn terugreis werd de 16-jarige vergezeld door ambassadepersoneel uit zijn land.



«We zijn zo gelukkig dat hij terug bij ons is», verklaarde zijn vader aan plaatselijke media. Hij bedankte nog uitdrukkelijk de regeringen van Bangladesh en Maleisië.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: