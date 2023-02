Gewapende overvaller blijft hangen bij restaurant om kip te eten

Gefrituurde kip, het is ontzettend lekker. Om je vingers bij af te likken, zouden sommigen zeggen. Dat vond ook James T., een 20-jarige man uit Chicago die wordt verdacht van een gewapende overval. Het opvallende aan de zaak is: na het misdrijf, gepleegd bij een kiprestaurant, besloot hij om nog even lekker te smikkelen.



T. sloeg eerder deze maand toe op de parkeerplaats van het restaurant. Het 35-jarige slachtoffer had net een lading kip gescoord in de drive-through, toen James T. hem aansprak en vroeg of hij een aansteker mocht lenen. Het slachtoffer had geen aansteker, maar nog voor hij verder kon gaan keek hij recht in de loop van een pistool.



De 20-jarige overvaller vroeg om geld, maar kon slechts op 2 dollar rekenen van het slachtoffer. Daarom besloot de 35-jarige man zijn autosleutels, pinpas en de zojuist aangeschafte maaltijd te overhandigen. Vervolgens ging de overvaller op zijn dooie gemak in de auto van de man zitten om de zak gefrituurde kipkluifjes op te peuzelen.



De politie was binnen enkele minuten ter plaatse en maakte korte metten met het feestmaal. T. is aangeklaagd voor gewapende overval, het onwettig gebruiken van een vuurwapen, het stelen van de auto en het stelen van de pinpas. Voorlopig zit hij nog vast.

