Blijf uit de buurt van Adam Sandler in Koekiemonster-kostuum

De politie van het Amerikaanse Santa Cruz heeft de inwoners van de stad in Californi├ź gewaarschuwd voor een man in een "creepy" Koekiemonster-kostuum. Diverse mensen hebben de politie gebeld nadat ze zijn lastiggevallen door een man verkleed als de blauwe veelvraat uit Sesamstraat. De man gaf mensen een akelig gevoel.



De man in het Koekiemonster-pak is verschillende keren gespot in de buurt van het strand van Santa Cruz. Hij benaderde gezinnen met jonge kinderen om de kleintjes tegen betaling op de foto te laten gaan met hem.



Op Facebook laat de politie weten dat de man is geïdentificeerd als Adam Sandler. Daarbij wordt vermeld dat het gaat om slechts een naamgenoot van de beroemde comedy-acteur Adam Sandler. Vanwege eerdere misdragingen verspreid over het land ("vulgaire opmerkingen en zorgwekkend gedrag") raadt de politie aan om uit de buurt te blijven van de verklede man.

