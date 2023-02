Trein neemt verkeerde afslag en rijdt plots andere kant op

Reizigers keken woensdagavond waarschijnlijk gek op toen hun trein plots een verkeerde afslag nam en de andere kant op reed. In plaats van naar Gouda, reed de trein richting Bodegraven.



,,Door een dier op het spoor tussen Utrecht en Gouda had de trein al een flinke vertraging opgelopen”, schetst NS-woordvoerder Arno Leblanc de situatie. Bij Woerden werd de trein, die op weg was richting Gouda en Den Haag, plots naar Bodegraven gestuurd. Een station dat niet op de route ligt van deze trein.



,,Het personeel heeft direct ingegrepen en de trein daarna bijgestuurd.” De sprinter werd teruggestuurd richting Woerden, waar reizigers uit konden stappen. ,,Dit is echt een uitzonderlijk incident”, aldus Leblanc. ,,We vinden het uiteraard heel vervelend voor de passagiers.” Hoe het precies mis kon gaan, is niet duidelijk.



Klaas-Willem de Jong zat in de verkeerd rijdende trein. ‘Nog nooit meegemaakt’, schrijft hij op Twitter. Volgens hem stond de trein na het nemen van de verkeerde afslag enige tijd stil in de polder, vlak bij Waarder en Nieuwerbrug.



Het is niet de eerste keer dat er iets misgaat met een trein in het Groene Hart. Een aantal weken geleden zaten zo’n duizend reizigers uren vast in een pikdonkere trein bij Gouda. Op Twitter regende het toen klachten van gedupeerde passagiers.

Een aantal van m'n collega's komt met de trein naar kantoor. Ik vraag bij binnenkomst wel eens aan ze of de trein de weg weer heeft kunnen vinden.

Blijkbaar is dat toch niet zo'n vanzelfsprekendheid als we dachten...

