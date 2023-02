Mysterieuze ijzeren bal aangespoeld op strand in Japan

De politie en inwoners van een Japanse kustplaats zijn sinds een paar dagen bezig met een groot mysterie. Op het strand van het stadje is een vreemde, grote ijzeren bal aangespoeld.Onderzoekers hebben tot nu toe geen idee wat het is. Ze weten alleen zeker dat het niet om een explosief gaat. De mysterieuze bol is ruim anderhalve meter groot en oranje-bruin met donkere roestvlekken.Toen het grote voorwerp op het strand aanspoelde, sloeg de politie meteen alarm. Agenten dachten dat het een verdwaalde mijn was die nog zou kunnen ontploffen. Dat bleek vals alarm. Ook zijn er geen aanwijzingen dat het om een spionage-bal gaat van China of Noord-Korea.Op social media wordt er ook veel nagedacht over wat het voorwerp zou kunnen zijn. Mensen vergelijken het met objecten uit bekende sciencefiction- en fantasyfilms zoals Godzilla en Dragon Ball Z.Deskundigen vermoeden dat het misschien om een boei gaat die ergens van losgeslagen is. De bal heeft namelijk twee hendels aan beide kanten. Foto's van de bal zijn naar experts opgestuurd voor verder onderzoek.