New York in de ban van enorme ontsnapte oehoe

Een enorme uil houdt New York al een paar weken bezig. De Oehoe Flaco ontsnapte uit de dierentuin van New York en fladdert van boomtop naar boomtop in en om Central Park. Verzorgers probeerden hem tevergeefs te vangen en vreesden dat hij zou verhongeren, maar niets is minder waar.Flaco is een Euraziatische oehoe, een van de grotere uilensoorten, met een spanwijdte van maximaal twee meter. Ze hebben grote klauwen en opvallende oorpluimen.Vandalen hadden op 2 februari een gat geknipt in het stalen hek in de Central Park Zoo, waarna Flaco ('dun' in het Spaans) verdween. Dierentuinmedewerkers probeerden de vogel te lokken met aas en opgenomen oehoe-geluiden. Hij trapte er niet in en verkoos de vrijheid.De uil werd op veel plekken in en om Central Park gezien, waaronder de winkelstraat Fifth Avenue. Ook bracht hij een bezoekje aan een ijsbaan. Op Twitter staan veel meldingen van mensen die hem zagen zitten. De hashtag #freeflaco is een eigen leven gaan leiden. Ook is er een petitie waarin wordt opgeroepen het beest niet te vangen.David Barrett is een Twitteraccount begonnen waarin hij veel foto’s en updates van de vogel.