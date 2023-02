Een klok van fietsonderdelen

AALTEN - Sinds dinsdag 14 februari is de Bibliotheek Aalten een bijzonder uurwerk rijker. Hans Onstenk van Marga Klompé zette de klok samen met Joyce Holthausen, directeur-bestuurder van de Bibliotheek Achterhoekse Poort, in werking.Nadat de klok waterpas was gezet en het gewicht van zeven en een halve kilo erin was gehangen door Hans Onstenk en Martijn Broekhof, kon deze officieel worden ingewijd.De klok is ooit gemaakt door voormalig slager Bernard Prinsen, die woonde aan de Prinsenstraat in Aalten. De heer Prinsen was klokkenmaker in zijn vrije tijd en in de periode 1983-1984 maakte hij een klok van fietsonderdelen.Tien fietskettingen en heel wat tandwielen heeft hij erin verwerkt. Het resultaat was een uiterst nauwkeurige, twee meter hoge, staande klok die hij vervolgens schonk aan zorgcentrum ‘t Hoge Veld.In de nieuwbouw van het centrum werd de klok echter aan het publieke oog onttrokken en kwam daar uiteindelijk niet echt meer tot zijn recht. Iets wat op een openbare, toegankelijk plek als de bibliotheek wel het geval is.Dus nu heeft de Bibliotheek Aalten een stukje Aaltense geschiedenis in huis voor iedereen om te bewonderen.