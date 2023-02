Hond Jill na vijf jaar herenigd met baasje

Een hondenbezitter uit Den Haag is na vijf jaar herenigd met zijn vermiste hond. De 78-jarige Florus Wijsenbeek raakte viervoeter Jill in 2018 kwijt tijdens een bezoek aan zijn zoon in Rotterdam. De hoop dat hij het dier ooit zou terugzien had hij opgegeven, tot hij werd gebeld door Dierenopvangcentrum Vlaardingen.Twee Rotterdamse gemeentecontroleurs zagen vorige week "een vies en verwaarloosd hondje" lopen op de Linker Rottekade in Rotterdam-Hillegersberg. Toen ze het dier wilden meenemen, zeiden twee mensen dat het dier van hun oom was.De controleurs vertrouwden het niet en waarschuwden de dierenambulance, die de hond meenam voor onderzoek. "Daar hebben ze haar chip uitgelezen en wisten ze dat ze van mij was. Echt ongelooflijk", vertelt Wijsenbeek aan RTV Rijnmond. "Ik was met stomheid geslagen."Jill bleek een ernstige oog- en oorontsteking te hebben, te lange nagels en een flink vervuilde vacht. Ook woog ze nog maar 11.5 kilo; te weinig voor haar soort."Ze kon niet poepen omdat haar anus volledig dichtgeplamuurd zat met poep en haren. We hebben haar kont meteen gewassen bij binnenkomst en daarna is ze naar de dierenarts vertrokken waar de behandeling voor haar oren meteen is ingezet", schrijft de dierenopvang op Facebook.Inmiddels is Jill weer bij haar baasje, maar ze is nog niet de oude. "Ze zoekt hier een beetje rond en krijgt met grote regelmaat een klein beetje eten. Ze heeft de hele tijd honger en is incontinent, maar dat laatste hoort ook een beetje bij oude hondjes", vertelt Wijsenbeek.De gemeentecontroleurs hebben het kentekennummer genoteerd van de mannen die claimden dat Jill van hun oom was, en doorgegeven aan de dierenpolitie. Of zij Jill destijds hebben meegenomen is niet duidelijk.