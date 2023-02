Doelman stopt strafschop en zakt daarna dood in elkaar

Hij had net een penalty gestopt en sprong al juichend de lucht in. Om dan meteen in elkaar te zakken. Arne Espeel, de 25-jarige keeper van de Belgische tweedeklasser Winkel Sport B, is zaterdagavond overleden op het voetbalveld.



De ernst van de situatie was meteen duidelijk. Onder de aanwezige supporters bevonden zich enkele verpleegsters en een dokter die de doelman meteen eerste hulp verleende. Met onder meer een defibrillator probeerde men de jonge doelman te reanimeren. Hij werd in allerijl afgevoerd naar het ziekenhuis, maar even later kwam het nieuws dat hij het niet gehaald had.



Een mogelijkheid is dat de adrenalinestoot vanwege de redding hem fataal werd.

Reacties

14-02-2023 09:12:19 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.392

OTindex: 21.876

Altijd al gedacht dat sport ongezond was. Maar zonder gekheid, triest voor die jongen en zijn familie.

14-02-2023 09:50:02 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.833

OTindex: 90.131

Buitengewoon triest, zo'n jonge kerel...

14-02-2023 10:25:53 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.284

OTindex: 84.226

Quote:

Een mogelijkheid is dat de adrenalinestoot vanwege de redding hem fataal werd. dus ze hadden beter niets kunnen doen? dus ze hadden beter niets kunnen doen?

14-02-2023 10:48:26 Emmo

Stamgast



WMRindex: 60.237

OTindex: 28.155

@allone : De strafschop is gestopt, dus het had wel degelijk nut. Al hadden de nabestaanden het waarschijnlijk liever anders gezien.

14-02-2023 11:51:04 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.284

OTindex: 84.226

@Emmo : ah, die redding, ik dacht de redding mbv de defibrillator

