Deze boer staat zijn melk niet af

PUTTEN - Samen met hun vijf kinderen hebben Bert en Getty een boerderij in Putten, met een eigen zuivelfabriekje. In tegenstelling tot veel andere melkveehouders verwerken ze de melk van hun koeien zélf tot kwark, yoghurt en karnemelk.

Het bedrijf ziet er op het eerste gezicht uit als een gewone melkveehouderij, maar kijk je in de schuur achter het huis, dan zie je een groot aantal aluminium machines staan. Dat is de melkfabriek waar de eigen melk verwerkt wordt. "Als melkveehouder ben je heel druk bezig om je koeien gezond te houden en goed voer voor ze te winnen", vertelt boer Bert. "Daar ben je 24 uur per dag, zeven dagen per week mee bezig. Dan gaat je melk in een tank waar je aan het einde van de maand wat euro's voor krijgt."

Zo verdwijnt de melk waar de hele familie hun ziel en zaligheid in heeft gelegd in de massa. In de fabriek worden eerst allerlei stoffen uit de melk gehaald, om daarna weer andere stoffen toe te voegen. Dat is zonde, volgens Bert. En dus koos hij ervoor de melk van zijn koeien zelf te gaan verwerken.



Bert: "Als je het zelf verpakt en verwerkt, blijven in mijn optiek de gezonde bacteriën behouden. Je krijgt daar een gevoel bij. Het is de melk die door jouw buurman en plaatsgenoot genuttigd wordt."

De producten van Hallo Koe zijn ook alleen maar in de directe omgeving van de boerderij te krijgen, zodat het altijd heel vers is.

Inmiddels weet Bert hoe je de verschillende producten lekker kan maken, maar in het begin was het wel pionieren. "Het is spannend hoor, als je je eigen product maakt. In het begin proef je iedere keer als je weer iets maakt en dan denk je toch: als het maar goed smaakt. "

Reacties

13-02-2023 12:15:25 Emmo









Als je er op die manier van kunt leven is er niets mis mee.

Het is natuurlijk onzin om te zeggen dat op deze manier de goede bacteriën behouden blijven. Als er met het productieproces iets mis gaat blijven de slechte bacteriën óók behouden. Maar daar ben je zelf bij.

13-02-2023 15:49:01 CeeDee







Klinkt vooral als een mooi marketingverhaaltje. En hij verkoopt blijkbaar rauwmelkse producten, dan moet hij dat wel aangeven op de verpakking.

13-02-2023 16:30:23 allone









Ik ben het met hem eens.

En zelfs AH en Jumbo verkopen melk dat van één specifieke koe komt (elkemelk.nl)



