Canadese voetbalsters stoppen staking na dreiging met boete

De nationale vrouwenvoetbalploeg van Canada is al na een dag teruggekomen van het plan om te staken. De voetbalsters van de olympisch kampioen zeggen dit te hebben besloten omdat de nationale bond dreigde met juridische gevolgen, zoals een miljoenenboete. De internationals willen wel blijven strijden tegen de "onacceptabele besparingen van de bond" vlak voor het WK, zeggen zij in een verklaring.



De Canadese voetbalsters zijn in voorbereiding op de SheBelieves Cup. Het plan was om over een kleine week als protest niet uit te komen tegen de Verenigde Staten, maar de bond voorkwam dit door in een spoedoverleg te dreigen met een boete. De speelsters zeggen "dit risico niet te kunnen nemen".



De Canadese voetbalsters hebben in aanloop naar het WK van de zomer minder budget voor trainingskampen en ook op personeelskosten wordt volgens hen onterecht bezuinigd. Canada is de nummer 6 van de FIFA-ranglijst bij de vrouwen. Het land staat twee plekken hoger dan Oranje en geldt als een kandidaat voor de titel op het WK in Australiƫ en Nieuw-Zeeland van 20 juli tot en met 20 augustus.

