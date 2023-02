Ook deze bekende families vochten in de rechtbank om erfenis

Alsof het overlijden van een dierbare niet al zwaar genoeg is, gaat het er in BN'er-land soms keihard aan toe wat betreft diens nalatenschap. Verschillende bekende families vechten de zaken rondom de erfenissen uit in de rechtbank. Nu Roxeanne (30) en Rachel Hazes (52) tegenover elkaar staan over de erfenis van André, zetten wij een aantal voorbeelden op een rijtje.



Familie Hazes

Eerst de Hazesjes zelf. André, die in 2004 overleed, heeft zijn familie heel wat zakcentjes achter gelaten. Helaas komen zijn nabestaanden er niet helemaal uit aan wie deze bedragen precies toebehoren. Volgens dochter Roxeanne en een voormalig testamentair bewindvoerder zou moeder Rachel zich onrechtmatig voordoen als erfgename van de volkszanger. Daarom besluit Roxeanne haar ma begin januari voor de rechter te slepen. Volgens het blad Privé zou Rachel jarenlang hebben verzwegen dat niet zijzelf, maar alleen haar kinderen - Roxeanne en André Junior - de erfgenamen zijn.



Hoewel volgens het blad Rachel wel in het testament zou staan van de overleden zanger, is er ook een clausule die vermeldt dat Rachel, als ze gescheiden zou zijn van André óf als daar een procedure voor is opgestart, geen recht meer heeft op de erfenis. En laat dat nou net zijn waar het probleem ligt: Rachel zou naar verluidt voor Andrés dood een echtscheidingsprocedure zijn begonnen, die uiteindelijk nooit is doorgezet. Dit zou kunnen betekenen dat Rachel geen recht heeft op de centjes die André zou hebben nagelaten. Roxeanne was elf jaar oud toen haar vader overleed, haar jongere broer André was tien.



Royce de Vries en Annemiek van Spanje, de advocaten van Rachel, ontkennen de beschuldigingen. In een statement schrijven haar advocaten dat zij 'niets te verbergen heeft' en daarom ook bereid is om 'alle vragen die er zijn over de erfenis van André Hazes voor haar dochter te beantwoorden'.



Familie Breukhoven

Free Record Shop-baas Hans Breukhoven onterfde voor zijn overlijden één of meer van zijn adoptiekinderen; waarom is niet bekend. Na zijn dood probeerden zij via de rechter toch een deel van zijn nalatenschap op te eisen.



De rechter gaf hun gelijk. Hans zou namelijk niet permanent in Engeland - waar hij zijn testament veranderde - gevestigd zijn voor zijn dood. Hij bracht nog regelmatig bezoekjes aan Nederland en had zelfs verschillende bedrijven die tijdens zijn verblijf in Engeland nog steeds stonden ingeschreven in Nederland zelf. Hierom was niet het Engelse erfrecht, maar het Nederlandse erfrecht van toepassing. En daarin stond de wijziging niet opgenomen. Hoeveel en óf de kinderen uiteindelijk geld hebben gekregen, is niet bekend. Dat ze volgens de rechter namelijk recht hadden op het kindsdeel van de erfenis, betekent niet dat ze het daadwerkelijk zouden krijgen. De kinderen hadden in ieder geval het recht om inzage te krijgen op alle papieren en bezittingen van hun overleden vader.



Van één van hen, zijn adoptiedochter, is er wel het een en ander gezegd in de media. Zo zou zij Hans hebben bestolen. Er zouden horloges ter waarde van 236.000 euro zijn ontvreemd, minstens 70.000 euro cash én nog zo'n 2,5 miljoen euro aan aandelen. Het gerechtshof heeft haar hiervoor veroordeeld met een gevangenisstraf van 120 dagen, waarvan 82 voorwaardelijk waren én een taakstraf van 240 uur.



Familie Des Bouvrie

Interieurontwerper Jan des Bouvrie overleed in 2020 op 78-jarige leeftijd aan de gevolgen van prostaatkanker. Na zijn overlijden sleepten zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk, dochter Nicole en zoon Jean-Marc, hun stiefmoeder Monique voor de rechter. Nicole en Jean-Marc hebben weinig vertrouwen in hun stiefmoeder, omdat ze volgens hen onder meer gebrekkig inzicht zou hebben gegeven in het testament van hun overleden vader. Met Monique had Jan ook twee kinderen: zoon Jan junior en dochter Bo.



In Jans testament staat dat hij wil dat Monique na zijn dood ongestoord door zou moeten kunnen leven. De rechters maken hieruit op dat de kinderen uit zijn eerste huwelijk dus pas hun deel van de erfenis kunnen opeisen nadat de weduwe - Monique dus - komt te overlijden. Volgens Nicole en Jean-Marc zou het vermogen dat overblijft na haar overlijden niet genoeg zijn om hun deel te dekken. De rechter besloot uiteindelijk dat het belang van Jans oudste kinderen zwaarder weegt dan het belang van de kinderen uit het tweede huwelijk en dus ook Monique zelf. Daarom mochten Nicole en Jean-Marc beslag leggen op Jans voormalige villa in Naarden. Op deze manier krijgen zij een soort zekerheid voor hun deel van de erfenis.



De proceskosten van 1.393 euro van Nicole en Jean-Marc moest volgens de rechter ook worden gedekt door Monique en Jan junior.



Familie Hoebee

Luv'-zangeres José Hoebee heeft na het overlijden van haar moeder behoorlijk in de clinch gelegen met haar zussen. Volgens hen zou José namelijk niet mee willen werken aan de zaken rondom de erfenis van hun mams. Zussen Marijke en Yvon vertelden in 2016 aan Shownieuws dat José de uitbetaling zou tegenhouden.



Het zou gaan om een erfenis van 2.000 euro per persoon. Hiervoor moesten de vrouwen alledrie een handtekening zetten. José zou volgens haar zussen hebben geweigerd dat te doen. De zangeres reageerde hier als volgt op: "Het is een privékwestie. Ik ga toch geen privédingen, ook al zijn het leugens, naar buiten brengen zodra er wat aan de hand is?" Ook beweerden de zussen van de zangeres dat José in het verleden geld leende van hun ouders dat meer waard was dan het erfdeel.

