Hotel Zalkerbroek in Kampen krijgt 84 asielzoekers

De gemeente Kampen zal in Hotel Zalkerbroek aan de N50 tijdelijke opvang bieden aan asielzoekers. Het 30 kamers tellende hotel zal de komende weken worden omgebouwd tot crisisopvang en zal van 1 maart tot en met 30 juni dienen als onderdak voor maximaal 84 personen die momenteel op een cruiseschip wonen in Genemuiden.



De gemeente heeft de omwonenden op de hoogte gebracht van de noodopvang.



In Hotel Zalkerbroek zal dagelijks een ‘locatiemanager’ aanwezig zijn voor begeleiding en er wordt een programma voor dagbestedingopgezet. Er zal ook gekeken worden naar vervoer tussen het hotel en scholen en winkels.



Scholieren die al naar school gingen in Zwolle, zullen dit blijven doen vanuit Kampen.



Omwonenden van het hotel zijn uitgenodigd voor een informatieavond, waar naast het college van burgemeester en wethouders, de projectleider, locatiemanager, medewerkers van Wijz Welzijn en de politie aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.



Uit de Stentor van dezelfde dag:

Eigenaar hotel langs N50 bij Kampen verrast over asielzoekers: 'Er is nog niets rond'.



Eveneens interessant de afbeelding bij het artikel van TPO: Rustig hotel met...



Op nog geen honderd meter van één van de drukste wegen in de regio. Ook wel genaamd de "dodenweg".

09-02-2023 16:26:47 Emmo

De gemeente heeft de omwonenden op de hoogte gebracht van de noodopvang. Grapje. Die zijn d'r niet.



Het cruiseschip met asielzoekers in Genemuiden is daarheen verhaald, met asielzoekers en al van uit Meppel. Op deze manier lijkt het of er iets gebeurt, maar het enige is het verkassen van die jongens.



En dingen worden als vaststaand in het nieuws gebracht terwijl, volgens de eigenaar van het complex, nog niets rond is.



Met in berichtgeving als deze vind ik het niet meer vreemd dat mensen het vertrouwen verliezen. Er klopt gewoon geen bal van. Grapje. Die zijn d'r niet.Het cruiseschip met asielzoekers in Genemuiden is daarheen verhaald, met asielzoekers en al van uit Meppel. Op deze manier lijkt het of er iets gebeurt, maar het enige is het verkassen van die jongens.En dingen worden als vaststaand in het nieuws gebracht terwijl, volgens de eigenaar van het complex, nog niets rond is.Met in berichtgeving als deze vind ik het niet meer vreemd dat mensen het vertrouwen verliezen. Er klopt gewoon geen bal van.

09-02-2023 18:18:34 omabep

@Emmo : Fijn dat jij het ons eens duidelijk kunt vertellen voordat we domme opmerkingen gaan maken.

