Man klaagt vrouw aan omdat ze niet wil daten

Een man uit Singapore wil een flinke duit van een vrouw uit hetzelfde land. Hij is namelijk nogal verbolgen over het feit dat ze hem alleen als vriend ziet en niet met hem wil daten. De geëiste som: drie miljoen Singaporese dollars, omgerekend ruim 2 miljoen euro.



Volgens de man die eigenaar is van een dronebedrijf, is hij getraumatiseerd door de afwijzing van de vrouw, meldt Channel News Asia. Ook is zijn reputatie ernstig beschadigd en is hij vijf zakelijke samenwerkingen misgelopen dankzij de afwijzing, claimt hij.



Helaas voor de man met het gebroken hart, gaat de rechtbank niet akkoord met de zaak. Hij laat het er niet bij zitten. De vrouw heeft namelijk ook een zaak tegen hém aangespannen. Hij zou haar hebben lastiggevallen. Zodanig dat ze een beveiligingssysteem moest installeren in haar huis. Ze wil dat hij daarvoor dokt.



De man is het daar niet mee eens, en probeert zich er vanaf te maken met een lasterzaak. Dat hij haar lastig zou hebben gevallen, zou niet waar zijn en door dat rond te bazuinen, is zijn reputatie nu kapot. De advocaat van de vrouw wil geen commentaar geven op de zaak, die vermoedelijk nog een staartje zal krijgen.

09-02-2023 14:03:41 venzje

dat ze hem alleen als vriend ziet En nu zelfs dat niet meer.

