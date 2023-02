Spechtenvoorraad van 300 kilo eikels aangetroffen in muur

In Californië (VS) heeft een ongediertebestrijder een indrukwekkende voorraad van duizenden eikels aangetroffen in een muur. De eikels werden ontdekt toen het huis in Santa Rosa werd gecontroleerd op de aanwezigheid van meelwormen. Toen een klein gaatje in de muur geopend werd kwam er maar liefst 300 kilo aan eikels uit.De bizarre voorraad is volgens de ongediertebestrijder het werk van een stel eikelspechten. Deze vogelsoort is verwant aan de in Nederland bekende bonte specht, maar specialiseert zich in het verzamelen van nootjes. Normaal gesproken doen de vogels dit liever in een uitgehold stuk boom, maar in dit geval werd de schoorsteen van het huis als opbergplaats gebruikt. Via een opening in de schacht kwamen ze vervolgens in de muur terecht.