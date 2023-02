Stront aan de knikker in haven van Breskens: drijvend wc-gebouw raakt onder water

In het Zeeuwse Breskens is een gebouw met sanitaire voorzieningen onder water geraakt. Daardoor is een kleine hoeveelheid rioolwater in de haven beland, meldt Veiligheidsregio Zeeland Veilig. Niemand raakte gewond.



Het gebouw aan de Oosthavendam met toiletten en douches ligt normaal aan de steiger en drijft op het water. Rond 9.00 uur werd er alarm geslagen. Twee blusvoertuigen en een hoogwerker van de brandweer snelden zich naar de plek toe om de situatie onder controle te brengen. Ook kwam de reddingsboot van de KNRM ter plaatse.



Via het dakraam werden een aantal pompen ingezet. De brandweer is inmiddels gestopt met het wegpompen van het water, omdat er meer water naar binnen stroomde dan kon er worden weggepompt.



Het gebouw van 10 bij 15 meter ligt nu deels onder water. Rijkswaterstaat en de gemeente Sluis beslissen later wat er met de accommodatie zal gebeuren. De eigenaar neemt contact op met de verzekering.



Het is niet bekend waardoor het gebouw onder water is geraakt.

Reacties

07-02-2023 16:54:09 vaughn

Senior lid

Wnplts: In a galax

Quote:

Het is niet bekend waardoor het gebouw onder water is geraakt.

Ik gok op lekkage?



Op (oudere)zeilboten moet je altijd de klep op het toilet weer dichtzetten na je drukkie en/of plasje, als je dat vergeet dan ligt je bootje ook na een week op de bodem. Ik gok op lekkage?Op (oudere)zeilboten moet je altijd de klep op het toilet weer dichtzetten na je drukkie en/of plasje, als je dat vergeet dan ligt je bootje ook na een week op de bodem.

