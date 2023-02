Oeps: vergeten klant opgesloten in winkel Hulst

Een niet-alledaags klusje voor de politie in Hulst woensdagavond. Waar agenten doorgaans uitrukken om winkeldieven te arresteren, moesten de dienders dit keer in actie komen voor een klant die onvrijwillig was opgesloten in een winkel. De politie maakt op Instagram melding van het voorval. Vermoedelijk had de winkeleigenaar bij het afsluiten niet in de gaten dat zich nog een klant binnen bevond. Gelukkig kon die vrij snel weer naar buiten, na de melding zorgden de agenten dat de sleutelhouder de deur weer van het slot kwam doen. Het is niet bekend om welke winkel het ging.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: