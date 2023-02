Agenten halen Smart van de weg met caravan

De verkeerspolitie in Den Haag deed vorige week een opvallende waarneming op de autosnelweg A4. Ze zagen een Smart-auto rijden met een caravan achter zich aan, die ongeveer 60 km/h reed.Nadat de agenten de combinatie naar een veilige locatie hadden begeleid, konden zij de bestuurder informeren dat de trekhaak van de Smart niet bedoeld is voor het trekken van een caravan. Deze is slechts geschikt voor het vervoer van een fietsenrek of vergelijkbaar object.Bovendien bleek dat de bestuurder de losbreekreminrichting niet had aangesloten, waardoor het rijden met de caravan onveilig was. Ook had de caravan een gladde band, wat nog eens extra gevaarlijk was.