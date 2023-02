Amerikaanse rechter veroordeelt vrouwelijke drugscrimineel tot afmaken studie

Een Amerikaanse rechter heeft een wel heel bijzondere straf opgelegd aan een vrouw die betrapt werd met een grote hoeveelheid cocaïne op zak. Chelsea Madill kon tot maximaal vijf jaar cel worden veroordeeld, maar de straf die ze kreeg opgelegd was het het afmaken van haar rechtenstudie.



De rechter legt aan de krant The Washington Post uit dat hij denkt dat de maatschappij hier uiteindelijk meer mee geholpen is. "Voor haar is het een belangrijke levensles en ze wordt nu een advocaat die werkelijk iets kan bijdragen aan de maatschappij."



De stap is opvallend. Want ook al was de vrouw geen kopstuk van de onderwereld, het was ook geen klein bier waar ze voor gepakt werd in 2019. Ze kwam in beeld bij een politieonderzoek naar een crimineel netwerk dat cocaïne vanuit Mexico de VS binnensmokkelde, schrijft de krant. Ze werd gezien bij een truck, die al in de gaten werd gehouden door de politie en die 30 kilo cocaïne bleek te vervoeren.



Een informant bevestigde vervolgens aan de politie dat ze een rol speelde in het netwerk: ze zou verschillende transportbedrijven hebben opgezet, om de coke verder binnen de VS te vervoeren. Madill was zelfs minimaal een keer naar Mexico gevlogen om een kopstuk van de organisatie te spreken.



Nadat ze werd opgepakt, bekende ze schuld. Een advocaat kon de vrouw niet vinden, de 50.000 dollar die advocaten voor dit soort zaken vragen, had ze niet. Dat was het moment dat ze besloot een carrière als advocaat te ambiëren. Ze mocht haar rechtszaak in vrijheid afwachten en schreef zich in bij een rechtenfaculteit.



Door corona en andere zaken duurde het jaren voor de rechtbank vorige maand dan eindelijk aan haar zaak toekwam. Inmiddels was ze zo ver gevorderd in haar studie dat de rechter het zonde vond haar nu nog de cel in te sturen. Madill zei in de rechtbank dat ze straks als advocaat 'mensen wil helpen die in een vergelijkbare situatie terechtkomen.'



Of ze echt mensen gaat helpen, kan de rechter niet controleren. Maar haar studie moet ze in ieder geval afmaken, anders gaat de vrouw alsnog drie jaar de cel in.

06-02-2023 12:47:34 Buick

Erelid



WMRindex: 3.853

OTindex: 979

Als die vrouw nou een man was geweest die een rechtenstudie was begonnen dan was hij wel 5 jaar de cel in gegaan.

Conclusie, die rechter is erg gevoelig voor grote tieten.

06-02-2023 14:10:57 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.986

OTindex: 18.784

S



Ik kan helaas nergens een plaatje van die mevrouw vinden om mij daarover een oordeel te kunnen vormen. Quote @Buick : Conclusie, die rechter is erg gevoelig voor grote tieten.Ik kan helaas nergens een plaatje van die mevrouw vinden om mij daarover een oordeel te kunnen vormen.

