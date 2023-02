Man komt klem te zitten onder auto bij verwisselen banden

In een garagebox in Beek is iemand klem komen te zitten onder een auto. Het voertuig schoot van een krik af toen diegene nog onder de auto lag.

Het incident gebeurde vrijdag op de Prins Mauritslaan.



Volgens de politie was de man bezig met het verwisselen van de wielen. De brandweer heeft de man uit zijn benarde positie bevrijd. Ambulancepersoneel heeft hem met onbekend letsel meegenomen naar het ziekenhuis.

