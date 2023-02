Warrig verhaal van ECB-baas Lagarde: Knappe kop die hier chocola van kan maken

De Europese Centrale Bank maakte bekend de rente nu en in maart te verhogen. ECB-voorzitter Christine Lagarde probeerde uit te leggen waarom, maar zaaide meer verwarring dan dat ze duidelijkheid schepte.



"Ik heb wel eens dat ik een hele tijd niet gegeten heb en dan allemaal vragen moet beantwoorden. Dan begin ik te ratelen. Die indruk had ik bij Lagarde ook”, aldus ING-econoom Bert Colijn in De Telegraaf. "Ik had het gevoel dat ze haar lunch had gemist.”



Edin Mujagić, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer, vond eveneens dat de boodschap onduidelijk was. "Een knappe kop die hier chocola van kan maken. Die persconferenties zijn bedoeld om het beleid uit te leggen en eventuele misverstanden uit de wereld te helpen. Maar deze persconferentie heeft alleen maar voor meer onduidelijkheid gezorgd en voor meer misverstanden.”



"Lagarde gaf vier boodschappen af”, aldus Mujagić. "Een: we volgen een vaste koers. Twee: we laten ons leiden door economische gegevens die we nog niet hebben. Drie: we gaan per vergadering de situatie bekijken. En vier: de rente gaat in maart nog een keer omhoog. Heeft ze nu een vaste koers of niet? Bekijkt de ECB de situatie per vergadering of niet? Ik heb nu geen flauw idee wat de beoogde boodschap van de ECB is.”

