Gratis tampons en maandverband op deze school

EDE - Een op de tien jonge vrouwen in Nederland heeft niet altijd geld om menstruatieproducten te kopen. Daardoor worden ze beperkt in hun dagelijks leven. Om die reden heeft het Dulon College in Ede menstruatiekastjes in het leven geroepen. Leerlingen die in armoede leven, kunnen op deze manier gratis menstruatieartikelen krijgen.Het kastje in Ede hangt op een praktische plek, namelijk het genderneutrale toilet van de school.Elke leerling kan zo uit het kastje de producten pakken die zij nodig heeft: maandverband of tampons.FNV en het Armoedefonds klopten bij de gemeente Ede aan en stelden dit probleem aan de kaak. De producten worden gefinancierd door de gemeente in samenwerking met het Armoedefonds. De kastjes zijn erg nodig zegt FNV-bestuurder Naïma El Moussati: 'Soms moet een jonge vrouw kiezen. Koop ik een brood? Of koop ik menstruatieproducten? Dat zou niet moeten in ons land. Daarom hangen de kastjes er, zodat jonge vrouwen deze producten kunnen gebruiken als ze ze nodig hebben.''Vooral handig voor meisjes die het niet kunnen betalen'In heel Nederland zijn 1350 uitgiftepunten voor maandverband en tampons van het Armoedefonds,. Daarvan zijn er 231 in Gelderland, vertelt een woordvoerder van het Armoedefonds. Het kastje in Ede kan nog wel wat bekendheid gebruiken zegt Angela Jorna. Zij is ambassadeur voor de menstruatiekastjes: 'In mijn klas zit slechts een meisje, de rest zijn jongens, die boeit het niet zo.' Ze wil de overige meisjes bewust maken van de kastjes door middel van posters en flyers.