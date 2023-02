Wielrenner hangt aan zijkant brug na massale valpartij

Hachelijke momenten voor wielrenner Valentin Ferron donderdag in de tweede etappe van de Ster van Bessèges. Een massale valpartij op een smalle brug op zo'n 24 kilometer voor de finish zorgde ervoor dat hij over de reling kukelde. Hij moest zich vastgrijpen aan de zijkant van de brug om niet verder te vallen. Gelukkig voor hem lag er geen diep ravijn onder de brug en kwam hij uiteindelijk met de schrik vrij.Dat kon niet iedereen zeggen, want bij de valpartij werden beide aanwezige ambulances ingezet, waardoor er geen medische ondersteuning overbleef voor de rest van de wedstrijd. Hierop besloot de organisatie van de Franse wedstrijd de etappe te staken. De renners zijn rustig naar de finish gereden.