Tienerchimpansees zijn niet zo anders dan menselijke tieners

Chimpansees die door hun puberteit gaan vertonen volgens een nieuwe studie heel wat vergelijkingen met hun menselijke tegenpool. Meer nog, tienerchimpansees zouden minder impulsief zijn dan menselijke pubers.



De studie werd gepubliceerd in het vaktijdschrift ‘Journal of Experimental Psychology: General’ en werd uitgevoerd door de American Psychological Association. Zij bestudeerden 40 chimpansees in hun tienerjaren in een asiel in Republiek Congo. Chimpansees worden zo’n 50 jaar oud, en hun adolescentie vindt plaats tussen hun 8ste en 15e levensjaar. Ook bij hen razen de hormonen door hun lijf, voelen ze meer agressie en vechten ze vaker om hun sociale status. Ze zijn impulsiever, zoeken meer risico’s op en kunnen hun emoties minder goed reguleren.



In de studie wilden de onderzoekers achterhalen hoe chimpansees zich gedragen in hun puberteit – en kennelijk is dat niet zo anders dan bij de mens. Ze voerden twee testen uit.



In de eerste test speelden komkommers, pinda’s en bananen de hoofdrol. Chimpansees zijn doorgaans geen fan van komkommer, zijn onverschillig over pinda’s, maar zijn dol op bananen. In de test moesten de mensapen kiezen tussen twee dozen. In de ene doos zaten altijd pinda’s, in de anderen zaten of bananen of komkommer. De tweede doos was dus een risico. Wat bleek? Tienerapen namen vaker een risico dan volwassen chimpansees en kozen voor de tweede doos. Beide groepen schreeuwen, jankten of sloegen op tafel als ze een komkommer kregen.



Bij de tweede test was het resultaat eveneens opvallend. Daarbij krijgen chimpansees de keuze: of ze krijgen meteen een stukje banaan, of ze wachten één minuut en krijgen drie stukjes. Zowel volwassen als tienermensapen waren meer geneigd om te wachten, maar tieners hingen het vaker uit tijdens die minuut. Bij mensen is een gelijkaardige test uit een andere studie bekend: daar waren tieners meer geneigd om de kleinere beloning te kiezen, zonder te wachten.



Conclusie? Chimpansees in hun tienerjaren nemen net als menselijke tieners meer risico’s dan volwassenen. Het verschil is dat chimpansees al van jonge leeftijd best geduldig zijn, terwijl menselijke tieners impulsiever zijn. Zij zijn meer geneigd om voor een directe beloning te kiezen, in plaats van te wachten. Hoewel er dus duidelijk gelijkenissen zijn, blijft het volgens het onderzoek wel belangrijk om te onderstrepen dat mens en chimpansee twee verschillende soorten zijn en dat onze menselijke ervaring niet 1 op 1 te vergelijken valt met dat van de mensapen.

Reacties

03-02-2023 12:09:21 Emmo

Stamgast



WMRindex: 60.113

OTindex: 28.140





Dat zei mijn grootvader vroeger ook al Altijd al geweten dat die jeugd van tegenwoordig een stelletje apen zijn.Dat zei mijn grootvader vroeger ook al

03-02-2023 12:14:36 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.398

OTindex: 6.732

@Emmo : als ik het artikel goed lees is die uitspraak vooral beledigend naar de apen...

03-02-2023 12:30:23 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.229

OTindex: 84.056



Gaan ze nu ook honden-, katten-, paarden- en koeienpubers bestuderen? Goh. Mens en chimpansee verschillende soorten?! Dat is nieuwsGaan ze nu ook honden-, katten-, paarden- en koeienpubers bestuderen?

03-02-2023 13:20:39 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 3.978

OTindex: 64





Quote:

Het verschil is dat chimpansees al van jonge leeftijd best geduldig zijn, terwijl menselijke tieners impulsiever zijn. Zij zijn meer geneigd om voor een directe beloning te kiezen, in plaats van te wachten



Volgens mij ligt het er net aan wat dat beloning zal zijn en hoelang je moet wachten. Toen ik 16 was mocht ik kiezen of mijn ouders betaalden mijn scooter rijbewijs maar moest ik zelf mijn auto rijbewijs betalen. Of ik wachtte totdat ik 18 was en kreeg mijn auto rijbewijs van mijn ouders. Nou de keuze was snel gemaakt ik koos voor optie 2 en liet mijn eigen de volgende dag inschrijven voor mijn scooter rijbewijs. Wat mijn ouders achteraf wel slim vonden maar niet echt blij mee waren,



Maar als ik ook maar 1 minuut moest wachten en dan kon kiezen uit 1 of 3 bananen zou ik dat minuut wel afwachten.



Laatste edit 03-02-2023 13:21 pubertijd? Wat is dat. Ik heb nooit de kans gehad om te puberen.Volgens mij ligt het er net aan wat dat beloning zal zijn en hoelang je moet wachten. Toen ik 16 was mocht ik kiezen of mijn ouders betaalden mijn scooter rijbewijs maar moest ik zelf mijn auto rijbewijs betalen. Of ik wachtte totdat ik 18 was en kreeg mijn auto rijbewijs van mijn ouders. Nou de keuze was snel gemaakt ik koos voor optie 2 en liet mijn eigen de volgende dag inschrijven voor mijn scooter rijbewijs. Wat mijn ouders achteraf wel slim vonden maar niet echt blij mee waren,Maar als ik ook maar 1 minuut moest wachten en dan kon kiezen uit 1 of 3 bananen zou ik dat minuut wel afwachten.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: