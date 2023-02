Muurschildering in Tilburg verkozen tot mooiste ter wereld

Een muurschildering in Tilburg is verkozen tot de mooiste straatkunst ter wereld van 2022. Bij een selectie van werken uit tien landen gaf een internationaal publiek de schildering de meeste stemmen.Het werk is te zien op een gevel van een recyclingbedrijf aan de Centaurusweg in Tilburg en heeft de naam Trashure. Het is de beeltenis van een springende vrouw in een jurk, gemaakt van plastic afval. Kunstenaarsduo Niels van Swaemen en Kaspar van Leek kregen van de eigenaar van het pand alle ruimte om er iets van te maken.Ze kozen ervoor om afvalstoffen te gebruiken die afkomstig zijn van het recyclebedrijf. Vanaf een hoogwerker werd de enorme muurschildering op de gevel aangebracht. "We willen met dit kunstwerk laten zien dat afval niet bestaat. Ieder stukje afval kan een tweede leven krijgen", vertelt Van Leek aan Omroep Brabant.Via een website konden mensen stemmen op honderd genomineerde muurschilderingen. Iedereen kon streetart opgeven voor de wedstrijd. De verkiezing van beste muurschildering wordt jaarlijks georganiseerd door Street Art Cities, dat zich "grootste street art community ter wereld" noemt.De muurschildering in Tilburg haalde de top 10 en moest het daarna nog opnemen tegen negen andere muurschilderingen, afkomstig uit onder meer Spanje, Argentiniƫ en Frankrijk. Afgelopen november werd Trashure al uitgeroepen tot mooiste 'mural' van die maand.Toen Van Swaemen en Van Leek gistermiddag hoorden dat ze hadden gewonnen, trokken ze de champagne open. De afgelopen dagen stonden volledig in het teken van de verkiezing, aldus Van Leek."We zijn echt continu met onze gedachten bij die wedstrijd geweest. We hebben zoveel waardering gekregen, maar ook lieve berichtjes van mensen die naar aanleiding van de wedstrijd speciaal naar ons kunstwerk gingen kijken."