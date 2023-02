D66 is tonnen kwijt aan juridische strijd met eigen mensen

D66 wordt geplaagd door een aantal pijnlijke zaken in de eigen geledingen en dat kost de partij bakken met geld. Drie juridische kwesties kosten de partij zo'n 350.000 euro.



Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en wordt bevestigd door de partij. De torenhoge kosten zijn gemaakt voor slechts drie 'juridische geschillen'.



Begin vorig jaar stak een storm op bij D66, nadat de Volkskrant onthulde dat er een vertrouwelijk deel van een rapport in de la was beland. In dat rapport staat dat partijprominent Frans van Drimmelen zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel wangedrag tegen een medewerkster van de partij.



Het deel van het rapport dat wel openbaar was geworden, wekte de indruk dat er niet zo veel aan de hand was, maar uiteindelijk moest de partij toegeven dat dit onjuist was. Met het vertrouwelijke deel werd niets gedaan.



Niet veel later was de volgende rel geboren: Europarlementariër Samira Rafaela werd door medewerkers van pestgedrag, machtsmisbruik en intimidatie beschuldigd, waardoor er volgens de betrokkenen een 'onveilige werksituatie' was ontstaan. Een scheuring in de fractie dreigde, maar werd uiteindelijk toch afgewend. In augustus oordeelde het geschillencollege van de partij trouwens dat het integriteitsonderzoek naar Rafaela niet deugde.



Waar het derde geschil om draait, is niet duidelijk. Een woordvoerder van de partij laat weten dat hij over de zaken niet veel 'kan en mag zeggen'. "Dat raakt namelijk aan de vertrouwelijkheid van het proces."



In 2021 is al 57.500 euro aan juridische kosten gemaakt, blijkt uit financiële gegevens van de partij. Het leeuwendeel daarvan ging naar twee van de drie zaken, bevestigt een woordvoerder. Er zijn ook nog wat 'normale' juridische kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor de wijziging van de statuten.



Daarnaast werd er nog eens 300.000 euro opzij gezet om de rest van de juridische kosten voor de drie zaken te dekken.



Een aanzienlijk deel daarvan is opgegaan aan de zaak-Van Drimmelen. De partij heeft op 15 mei 2022 op de eigen site een bericht geplaatst waarin staat dat het slachtoffer een financiële tegemoetkoming heeft ontvangen. Dit bedrag wordt betaald uit de 3 ton die opzij is gezet.



"Na intensief en tegelijk constructief overleg is overeenstemming bereikt met de oud-medewerkster over financiële compensatie van de door haar gedane juridische uitgaven en een redelijke en billijke tegemoetkoming in de immateriële schade die bij haar is ontstaan", schreef D66. Ook heeft D66 geld overgemaakt aan haar huidige werkgever 'voor aldaar opgetreden kosten in verband met deze kwestie'.



'Machtsmisbruik en pestgedrag' leiden tot breuk in Europese fractie D66

Hoeveel geld er in totaal is overgemaakt, blijft echter een raadsel. De woordvoerder laat weten dat er afspraken zijn gemaakt waardoor hij niets over de zaak mag zeggen.



Duidelijk is wel dat het in de andere twee zaken niet om schadevergoedingen of afkoopsommen gaat, maar slechts om kosten voor juridisch advies. De personen in kwestie waren geen medewerkers van de landelijke partij. "Dit zijn zaken waarbij de partij zelf geen werkgever is. De rol die de partij daar heeft is een soort bemiddelingsrol", vertelt de woordvoerder.



Naar aanleiding van de zaak-Rafaela liet D66 eerder al weten het bestuur 'waar nodig' het initiatief neemt om tot een oplossing te komen 'zoals ook verschillende keren bij de Europese delegatie is gebeurd'.



"Dat D66 met hoge juridische kosten te maken heeft gehad vorig jaar, heeft de partij voor een groot deel aan zichzelf de danken", zegt politiek verslaggever Floor Bremer. "De kwestie rondom het grensoverschrijdend gedrag van Frans van Drimmelen heeft het bestuur zelf uit de hand laten lopen. Uiteindelijk is er toegegeven dat er fouten zijn gemaakt. En dat is naast gezichtsverlies, dus ook een kostbare misrekening geweest."



Pijnlijk is dat het onverkwikkelijke hoofdstuk voor D66 nog niet definitief gesloten is. Of er nog nieuwe zaken aan het licht zijn gekomen na de publicatie van het jaarverslag wil de partij niet zeggen en ook is het geen gegeven dat de lopende zaken helemaal zijn afgedaan.



"Soms denk je dat iets opgelost is, maar dat blijkt dan toch niet zo te zijn", aldus de woordvoerder.

Reacties

Op deze manier weten de contributie betalende leden en de donateurs in ieder geval waar hun centjes naar toe gaan.

Er gaat nogal veel geld om in zo'n partij.



