Nieuwste foto van Mars lijkt op beertje Paddington

NASA’s nieuwste foto van Mars is viraal gegaan. Niet omdat er eindelijk leven is ontdekt, maar omdat de formatie van rotsen en kraters lijkt op een gezicht. Meer specifiek op het gezicht van een beer, of van de cryptomunt Doge coin.NASA publiceerde recent een foto van de HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), een camera die de ruimte ingestuurd is met de satelliet Mars Reconnaissance Orbiter om beelden te nemen van het hemellichaam. Op 12 december nam de sterke camera beelden van de kraters en rotsen.Die zijn indrukwekkend op zichzelf, maar toen NASA de beelden in handen kreeg viel hen meteen iets bijzonders op: de rotsformatie heeft de vorm van een berensnoetje. Als je het Twitter vraagt lijkt de foto zelfs op beertje Paddington of de internetmeme en cryptomunt Doge.NASA wijdde er een video aan. «Het cirkelvormige breukpatroon zou het gevolg kunnen zijn van de vestiging van een afzetting op een inslagkrater», klinkt het in de video. De ‘neus’ en ‘mond’ van de beer zouden volgens de wetenschappers kunnen bestaan uit lava of modder.