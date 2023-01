Drie luiaards doodgevroren op vliegveld van Luik

Op het vliegveld van Luik zijn anderhalve week geleden drie luiaards doodgevroren. De dieren moesten tijdens een tussenstop meer dan een dag in een ijskoud vliegtuig zitten, terwijl ze gewend zijn aan de temperaturen van het tropisch regenwoud.Een groep van negen luiaards maakte zaterdag 21 januari een tussenstop op de Belgische luchthaven, maar door het winterse weer kon het vliegtuig niet meteen verder vliegen. Toen de vlucht op zondag kon doorgaan, bleek dat drie luiaards waren omgekomen door de kou, schrijft de Waalse nieuwssite Sudinfo afgelopen maandag.De nieuwssite schreef eerder dat het om lippenberen ging, maar veranderde dat later naar luiaards. De verwarring zat waarschijnlijk in de naam: het Engelse 'sloth bears' betekent lippenberen, een berensoort. 'Sloths' betekent weer luiaards.Alle betrokkenen partijen - de luchtvaartmaatschappij, de dienst verantwoordelijk voor het lossen, en de luchthaven - wijzen met de beschuldigende vinger naar elkaar, schrijft Sudinfo. De Waalse minister van Dierenwelzijn belooft dat schuldige partijen worden gestraft.De dieren waren vanuit Peru onderweg naar Indonesiƫ. Waarom ze die reis maakten, is niet bekend. De dieren komen in de natuur voor in Centraal- en Zuid-Amerika.

31-01-2023 21:37:37

Ik dacht altijd dat er een dierenverzorger bij zat. Nu blijkt dus dat mijn aanname helemaal fout is, dit verandert mijn beeld wel over het vervoer van dieren over deze grote afstanden.



Wat als er een dier tijdens de reis iets gaat mankeren, het zal je huisdier maar zijn of zoals in dit geval een reis naar een onbekende bestemming die nergens toe dient, want ze horen niet in Indonesië.



Laat dieren in hun eigen habitat i.p.v. te verplaatsen naar plekken waar ze niets te zoeken hebben, we hebben als mens al genoeg veroorzaakt met dat verplaatsen, denk hierbij aan konijnen naar Australië of eekhoorntjes naar Engeland omdat die zo mooi rood waren en die van hun maar saai grijs enz.