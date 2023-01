Hond schiet man dood tijdens jachttripje

Een jachttripje van een 30-jarige man is niet goed afgelopen. Tijdens de rit is de man neergeschoten door een hond die achterin de auto zat, meldt ABC News.



Joseph Smith was samen met een andere man aan het jagen. Op weg naar een nieuwe locatie, hadden de mannen een jachtgeweer geladen en wel op de achterbank gelegd. De Duitse herder die het tweetal vergezelde, kwam met zijn poot op de trekker terecht.



Met een fatale afloop voor Smith: het geweer lag met de loop op de passagiersstoel - waar het slachtoffer zat - gericht. Het geweer ging af en raakte Smith van achteren, meldt de plaatsvervangend sheriff. Smith overleed ter plaatse. De hond in kwestie is van de bestuurder van het voertuig.



De sheriff geeft direct een waarschuwing mee. "Je moet nooit een wapen geladen in de auto laten liggen, helemaal niet zo in het zicht. Maak het wapen altijd onklaar of zorg op z'n minst dat de veiligheidspal erop zit."

Aan de gerelateerde berichten te zien is het normaal aan het worden.

Maar kennelijk zijn er nog steeds mensen die daar niet van leren.

