Vrouw schrikt van gekko in aardbeienbakje van de Lidl

Een vrouw uit Manchester wist niet wat ze zag toen ze haar koelkastdeur opende en uit een doosje aardbeien de kop van een gekko zag steken. De kleine baby-hagedis bleek vanuit Egypte meegereisd in een doosje Lidl-aardbeien, schrijft de BBC.Het diertje overleefde de reis van bijna 5000 kilometer en belandde zo opgesloten in de Engelse koelkast.De 29-jarige Nikata Moran kocht het doosje bij de lokale Lidl, niet vermoedend dat ze een tropisch diertje mee naar huis zou nemen. „Toen ik in mijn koelkast keek, zag ik in mijn ooghoek iets bewegen. Toen ik het van dichtbij bekeek, zag ik een kopje uitsteken. Ik kon m’n ogen niet geloven”, aldus Nikata.Het beestje, dat slechts 2,5 centimeter lang is, werd door de Engelse in een bakje gezet. „De gekko was erg alert, maar het lukte me om het beest met een lepel in een plastic bakje te zetten. Wat een reis heeft dit diertje gemaakt.”Er ontbrak een klein stukje van de staart van het dier, maar dat zou vanzelf weer moeten aangroeien. De dierenbescherming heeft de gekko een nieuw onderkomen gegeven. Ook de dierenbeschermers staan voor een raadsel hoe het dier de lange reis in een afgesloten, gekoelde container kon overleven.