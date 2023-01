Schotse transvrouw die twee vrouwen verkrachtte mag naar vrouwengevangenis

In Schotland is grote ophef ontstaan over de plaatsing van een veroordeelde verkrachter. Isla Bryson werd onlangs veroordeeld voor het verkrachten van twee vrouwen. Op het moment van het vergrijp identificeerde Bryson zich als man, maar later kwam ze uit de kast als transvrouw.



De Engelse regering heeft zorgen geuit over de plaatsing van de transpersoon in een vrouwengevangenis. Toch houdt Schots premier Nicola Sturgeon voet bij stuk en komt Bryson gewoon tussen de andere vrouwen te zitten. Volgens de Schotse wet is het gender waarmee iemand zich zegt te identificeren altijd leidend, ongeacht wat er in officiƫle documenten staat. De Bryson-zaak heeft voor veel kritiek gezorgd op deze zogeheten Gender Bill.



In Engeland en Wales heeft de Schotse genderrel zelfs geleid tot veranderingen in het gevangenisbeleid. De staatssecretaris van Justitie in Engeland benadrukt op Twitter dat Engelse zedendelinquenten, in tegenstelling tot Schotse, voortaan altijd in een gevangenis geplaatst zullen worden volgens hun biologische geslacht.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: