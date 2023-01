Landeigenaren Kromme Rijn verzetten zich tegen vergistingsinstallatie in Cothen

Een groot aantal landeigenaren in de Kromme Rijnstreek daagt vandaag de provincie voor de rechter. Ze zijn een zaak begonnen omdat de provincie een vergunning heeft verleend voor een vergistingsinstallatie in Cothen. Een groep boeren wil daar koeienmest en andere biomassa omzetten in groen gas. De landgoedeigenaren zien vooral bezwaren tegen een dergelijke installatie.



Het is een project met de lange adem, de vergistingsinstallatie in Cothen. In 2009 vatte een groep melkveehouders het plan op om een installatie te bouwen waar zij hun koeienmest kwijt zouden kunnen. Het moet een grote bijdrage leveren aan hedendaagse milieuproblemen. Ze wilden hun melkveehouderij duurzamer gaan inrichten.



De groep richtte een bedrijf op met de naam ‘Groene Energie Krommerijn en Heuvelrug’ en ging aan de slag. Ze kregen steun van de provincie en van de gemeentes Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Ook Stedin reageerde enthousiast, zo melden de boeren. Groene Energie hield naar eigen zeggen een lang en uitgebreid participatietraject, maar bij info- en inspraakavonden kwam zelden iemand opdagen. Pas toen alle vergunningen rond waren stonden er tegenstanders op.



De tegenstanders verenigden zich in de ‘Stichting Behoud het Weteringgebied’. De stichting richt zich tegen meer oplossingen voor de klimaatcrisis. Zo zijn ze tegen windmolens in het gebied en de aanpassing van het grondwaterpeil.



Vandaag eist de stichting samen met dertien landgoedeigenaren en een bierbrouwer dat de provincie een verleende vergunning voor de vergistingsinstallatie intrekt. Volgens de tegenstanders is de milieuwinst gering, en zijn de risico’s en de mogelijke overlast onvoldoende meegewogen door de provincie. Bovendien stellen de tegenstanders dat de installatie veel groter wordt dan in eerste instantie beoogt. Ze spreken inmiddels van een ‘mestfabriek’.



De bouw van de centrale start binnenkort. De boeren werken daarin samen met een Fries bedrijf dat veel ervaring heeft met dergelijke vergistingsinstallaties. De installatie in Cothen gaat op jaarbasis 8 miljoen kuub groen gas produceren wat gelijk staat aan het verbruik van 5000 woningen.

