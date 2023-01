Arme wasbeer bevriest zijn teelballen aan de spoorweg

Een filmpje van een wasbeer in een penibele situatie is viraal gegaan. Door de vriestemperaturen was het dier met zijn teelballen vast komen te zitten aan de spoorwegen: zijn geslachtsdelen waren vastgevroren. Spoorwegarbeiders konden de hulpeloze pechvogel redden.Ook de wezens van het dierenrijk kunnen een echte rotdag hebben. Zo ook een wasbeer uit de Amerikaanse staat Georgia, die dacht om even uit te rusten op de spoorwegen. Helaas zorgden de ijzige temperaturen ervoor dat zijn teelballen vastkleefden aan het metaal van de sporen – een meer gruwelijke variant van het cartoonfiguur dat aan een lantaarnpaal likt.In de video lijkt het alsof de wasbeer verslagen zijn lot afwacht. Gelukkig vinden een groep arbeiders hem tijdig terug. Zij filmden het debacle: «De noten van dit arme beest zijn vastgevroren aan de spoorwegen», begint Neil Mullis, de redder in nood, zijn video.Aan het Britse persagentschap SWS vertelde Neil achteraf dat hij warm water onder de kont van de wasbeer goot, terwijl een collega met een schop het trieste wezen probeerde los te rukken. «Na vijf minuten voorzichtig te werken, was hij vrij. Hij sprong weg en liep het bos in. Hij keek niet meer om», getuigt Neil.