M&M's stopt met iconische tv-reclames na kritiek: Te polariserend

Reclames met bewegende M&M's verdwijnen van televisie. De reden? Deze zijn 'te polariserend' geworden in het huidige Amerika, stelt het chocolademerk. 'Vrouwelijke' M&M's in verschillende kleuren kregen veel kritiek, onder meer van een bekende Fox News-presentator. Ze werden 'te woke' gevonden.Al decennialang worden pratende en bewegende M&M's gebruikt in reclames voor het chocolademerk, dat onderdeel is van fabrikant Mars Wrigley. Maar na kritiek vanuit de conservatieve hoek in Amerika komt daar nu een einde aan, schreef het bedrijf gisteren in een verklaring.'Amerika, we moeten praten'Die verklaring van het bedrijf begon met: 'Amerika, we moeten praten'. "Vorig jaar veranderden we het uiterlijk van onze geliefde pratende snoepjes", schrijft Mars."We dachten niet dat iemand dit op zou merken. En we hadden al helemaal niet verwacht dat het viraal zou gaan op het internet. Maar we begrijpen het: zelfs de schoenen van een snoepje kunnen polariserend zijn."Dat zit zo. Filmpjes van bijvoorbeeld Fox News-presentator Tucker Carlson zijn de afgelopen weken miljoenen keren bekeken op sociale media. Carlson vindt de nieuwe M&M's 'te woke'.Er zijn bijvoorbeeld reclames en verpakkingen met alleen maar vrouwelijke chocoladesnoepjes. Vorige maand heeft het bedrijf een nieuwe paarse M&M geïntroduceerd. Dat is een zangeres 'om alle vrouwen te eren die de status quo veranderen'.Ook houden op een vernieuwde verpakking een bruine en groene M&M – allebei vrouwen – elkaars hand vast. "M&M's zal pas tevreden zijn als alle figuurtjes zeer onaantrekkelijk en totaal tweeslachtig zijn", zei Carlson over de aanpassingen.Hij noemt de nieuwe snoepjes lesbisch en zegt dat deze kampen met obesitas, omdat het om iets dikkere chocolaatjes dan de originele M&M's gaat."Het laatste wat we willen is dat M&M's polariserend werken. Het gaat ons allemaal om het samenbrengen van mensen", schrijft het bedrijf.Daarom worden de pratende chocolaatjes in de tv-reclames vervangen door een 'geliefde' Amerikaanse actrice; Maya Rudolph. "Zij kan een wereld creëren waarin iedereen zich thuis voelt", stelt Mars.