Slager in Hongkong gedood door varken dat hij zou slachten

Een varken in Hongkong dat net op het punt stond om geslacht te worden, heeft zijn slager om het leven gebracht. De slager had het varken eerder neergeschoten met een verdovingspistool, maar het varken kwam net voor zijn slachting bij.



Vermoed wordt dat het varken, nadat hij weer bij bewustzijn was gekomen, overeind is gesprongen en hierdoor de slachter omver heeft geduwd. Dit meldt de politie van de stad, aldus CNN.



De slager zou hierdoor zijn omgevallen en een forse wond hebben opgelopen, van zo'n veertig centimeter.



Het hakmes, waarmee de slager het varken zou slachten, lag nog in zijn hand toen een collega de slager op de grond vond. De man is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is hier aan zijn verwondingen overleden.



De precieze doodsoorzaak wordt nog verder onderzocht door de autoriteiten. De slager was bovendien ook gewond geraakt aan zijn voet.



Een verklaring van de autoriteiten luidt als volgt: "Het ministerie van Arbeid is bedroefd door de dood van deze persoon en betuigt zijn diepste medeleven aan zijn familie." Hoe het met het varken in kwestie is afgelopen, is niet duidelijk.

Reacties

26-01-2023 09:19:06 BatFish

Oudgediende







Quote:

Hoe het met het varken in kwestie is afgelopen, is niet duidelijk. Ik heb wel een vermoeden dat dit beest intussen uitgebeendin de koeling ligt. Ik heb wel een vermoeden dat dit beest intussen uitgebeendin de koeling ligt.

26-01-2023 09:33:59 Mamsie

Oudgediende







De slachter geslacht.

26-01-2023 10:06:34 Yanuqa

Senior lid







S Dat noem ik nou karma

26-01-2023 11:09:35 allone

Oudgediende







@Yanuqa :

Dat noem ik nou karma QuoteDat noem ik nou karma amen

