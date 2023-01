Voor de racebaan van Mika is geen rijbewijs nodig

WEURT - Voor de racebaan van de 15-jarige Mika heb je geen rijbewijs nodig. Samen met zijn vader Marco bouwde hij een miniatuur racebaan van 45 meter lang. Het project was een idee van Marco, die zijn zoon achter de computer vandaan wilde halen tijdens de coronatijd. Na twee jaar bouwen is de racebaan nu geopend voor publiek.Ze omschrijven het zelf als een uit de hand gelopen coronaproject, wat succesvoller uitpakte dan Marco ooit kon dromen: “Er bestaat niets mooiers dan samen met je zoon aan een project werken. Bovendien komt Mika op deze manier in aanraking met zaken als solderen, boren, zagen en lijmen."Marco zag met lede ogen aan hoe Mika tijdens de corona lockdowns steeds verder in zijn schulp kroop: "Ik word er nog steeds emotioneel van als ik eraan denk. We deden altijd heel veel leuke dingen samen, en toen konden we opeens nergens meer heen. Ik kreeg er echt een schuldgevoel van dat we steeds maar thuis zaten. Dat zat me totaal niet lekker, dus toen dacht ik, we moeten echt wat gaan doen."En zo geschiedde: "We reden op zondagen hier samen naar toe, bakkie koffie, muziekje erbij. En dan kregen we om acht uur 's avonds een appje van het thuisfront met 'Komen jullie nog eten thuis?', ja dat was gewoon geweldig."posterNa twee jaar is de racebaan eindelijk klaar. Het meeste werk was om alle lantaarnpalen aan te sluiten: "Die moesten we stuk voor stuk solderen, zodat ze wel elektriciteit kregen. Dat klusje hebben we om en om gedaan," vertelt Mika. Voor het eerst rijden op de baan gaf hem heel veel voldoening: "Maar als je het voor het eerst doet, is het ook nog best lastig om bij scherpe bochten niet uit de baan te vliegen."Aangezien de heren het eindresultaat graag willen delen, hebben Marco en Mika besloten om de baan openbaar te maken voor publiek: "Gewoon voor vader en zoon, of vriendengroepen die willen komen racen. Maar er is ook al een bedrijf langs geweest, die er een leuke vorm van teambuilding in zag. Iedereen is welkom!"