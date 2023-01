Loslopende kat verbieden? Bizar dat het gedoogd wordt

Laat je kat niet zonder toezicht buiten lopen. Daarvoor pleit Stichting Huiskat Thuiskat. Katten zouden tijdens hun rooftochten te veel vogels afmaken. De stichting vindt het de taak van provinciebesturen om te verbieden dat katten op eigen gelegenheid kunnen jagen, en dient een handhavingsverzoek in. "We vinden dat er boetes uitgedeeld moeten worden."



Loslopende katten openen geregeld de jacht op rondvliegende vogels. Jaarlijks komen volgens de Vogelbescherming zo'n 18 miljoen vogels op deze manier aan hun einde. Daar zitten ook geregeld beschermde vogels tussen.



Toezicht

Stichting Huiskat Thuiskat wil hier een einde aan maken. "Het is raar dat dit nog steeds gedoogd wordt", vindt Roel van Dijk van stichting. Hij doelt vooral op het jagen van de katten. "Ze hoeven niet constant binnen te blijven, maar baasjes moeten ze wel in de gaten houden. Je kunt ze dus uitlaten aan een riem of even in de tuin loslaten."



Binnenkort dient Stichting Huiskat Thuiskat een handhavingsverzoek in bij de provincies. "We willen dat mensen een boete krijgen als ze hun kat zonder toezicht buiten laten", zegt Van Dijk. "We krijgen veel steun van mensen die helpen met het verzamelen van bewijs van dieren die gedood zijn door katten. Zo hopen we het de provincie zo makkelijk mogelijk te maken om een verbod in te stellen."



Van Dijk: "Mensen moeten begrijpen dat beschermde dieren beschermd zijn. De overheid moet optreden als zo'n dier wordt gedood, of dit nou gebeurt door iemand met en jachtgeweer of door een kat."



'Natuur is natuur'

Adrienne Van 't Wout, kattendeskundige aan de Martin Gaus Academie, voelt de noodzaak voor dit verbod niet. "Natuur is natuur, vind ik. Ook al zijn katten uitheems. Dat zijn zoveel dieren. En ik vraag me af of de overlast van muizen en ratten niet heel groot wordt als katten niet meer kunnen jagen."



Het is volgens haar niet realistisch om huiskatten altijd binnen te houden. "Katten hebben een jachtinstinct. Je kunt met een hengel spelen wat je wil, maar sommige katten worden echt ongelukkig als ze binnen moeten blijven."



Wel zijn sommige tussenoplossingen van Stichting Huiskat Thuiskat volgens de kattendeskundige mogelijk. "Je kunt je tuin afbakenen."



Kat uitlaten

Het uitlaten van je kat kan wat Van 't Wout betreft alleen als de omgeving het toelaat. "Als je op een drukke plek woont kan dat heel stressvol zijn. Het is ook belangrijk om dit de kat vroeg aan te leren. Bij oudere katten kan het alleen als ze leergierig zijn. Het hangt echt van het karakter af."



Ook zou je je huisdier een kattenbel om kunnen doen. "Maar dan moet het wel een breekbandje zijn. Anders is het gevaarlijk als de kat vast komt te zitten."





