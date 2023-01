Taart meenemen naar werk is oncollegiaal

Taart meenemen voor je collega's is net zo aardig als ze laten meeroken. Dat beweert Susan Jebb, voorzitter van de Britse Food Standards Agency. Door te trakteren op taart, jaag je je collega's misschien wel de dood in.



Wanneer er namelijk taart of koekjes in de kantine staan, neemt iedereen wel een stukje. Genereus van de trakteerder, maar ook onaardig. Vooral tegenover je collega's die toch al tegen overgewicht aanzitten of te dik zijn, vindt Jebb. Ze noemt het net zo slecht als je collega's laten meeroken, valt te lezen in The Times.



Daarin spreekt ze overigens op persoonlijke titel, niet namens het bedrijf. "We denken allemaal dat we rationele, opgeleide en intelligente mensen zijn die de hele tijd weloverwogen keuzes maken. Maar daarmee onderschatten we de impact die onze omgeving op ons heeft."



Want, zo stelt ze, als niemand zoetigheid meeneemt naar kantoor, dan eet je het ook niet. "Maar als iemand taart meeneemt, dan eet ik het. Natuurlijk heb ik dan de keuze gemaakt. Dat is dezelfde keuze als die mensen maakten als ze in een rokerige kroeg gingen zitten en meerookten."



We weten dat meeroken schadelijk is. "Het duurde lang voordat we de omgeving in de kroeg aanpasten naar een gezondere omgeving waarin je niet zo snel een sigaret opsteekt." Daarvoor moet je echt naar buiten en moeite doen. "Wanneer de omgeving is aangepast, is het makkelijker om een gezonde keuze te maken. Voor roken snappen we dat, voor eten nog niet."



Jebb pleit naast het traktatieverbod voor meer maatregelen rondom een gezonde omgeving. Zo wil ze geen reclames op tv voor fastfood voor negen uur 's avonds om overgewicht onder Britten tegen te gaan.

Reacties

24-01-2023 10:52:59 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.935

OTindex: 28.127

Quote:

Helemaal mee eens. Daarom doe ik het met oliebollen en appelflappen.

24-01-2023 12:07:49 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 5.216

OTindex: 6.314

bij ons houden we juist heel erg rekening met wat mensen wel en niet mogen/kunnen eten



en in januari hadden we nog een heel afdeling bakt, deze dame moet maar niet bij ons komen werken

